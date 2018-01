Kapotte verwarming; leerlingen Beyers Naudé naar huis

Een paar honderd leerlingen van het christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden zijn maandagmorgen naar huis gestuurd vanwege een storing in de verwarming. De monteur is al ter plaatse, maar het kan nog een paar uren duren voordat de verwarming weer werkt. Het duurt te lang voordat het gebouw is opgewarmd en dus is het te koud voor de leerlingen.

Het gaat om het oude deel van de school, in de nieuwe lokalen is de verwarming wel in orde. Voor leerlingen die niet naar huis kunnen, is opvang op school mogelijk. Over de oorzaak van de storing kan school nog niets zeggen.