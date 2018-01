Drie Friese zaken op coldcase-kalender van de politie

In de nieuwe coldcase-kalender van de politie wordt aandacht gevraagd voor 50 misdaadzaken die nooit zijn opgelost, waaronder drie uit Fryslân. In week 6 wordt aandacht gevraagd voor de moord in 1993 op de Leeuwarder Roelof Steinvoorte. Hij werd dood gevonden in zijn woning aan de Troelstraweg. In week 23 staat de moord op het 'Ikeboerke' Reinder Lulofs uit Twijzelerheide centraal. Zijn lichaam werd in 1996 gevonden in zijn uitgebrande huis. Al gauw bleek dat bij hem was ingebroken. Wijtske Bauer-Hiemstra uit Leeuwarden kwam in 1986 niet terug van een avondje stappen in Groningen. Haar lichaam werd later gevonden in het Damsterdiep bij het dorp Garmerwolde.

In elk geval kunnen tipgevers een beloning van 15.000 euro krijgen. De politie hangt de kalenders in de gevangenissen en bij de reclassering. Mogelijk volgen binnenkort de tbs-klinieken.