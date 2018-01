Heiligverklaring pater Titus een stap dichterbij gekomen

Er wordt al heel lang over gesproken, maar het lijkt erop dat de heiligverklaring van pater Titus Brandsma uit Bolsward nu echt een stap dichterbij is gekomen. De Amerikaanse priester Michael Driscoll van de St. Jude Catholic Church in Boca Raton, heeft gezegd dat hij met behulp van Brandsma genezen is van kanker. Zo'n wonder is nodig voor een heiligverklaring.

Het verhaal van Driscoll is door een speciale commissie onderzocht. Zo'n commissie bekijkt hoe zeer Driscoll zijn verhaal gelooft. De bevindingen van de commissie zijn doorgestuurd naar het Vaticaan, waar de paus uiteindelijk het besluit neemt. Brandsma werd in 1985 al zalig verklaard. Volgens pastoor Henk Nota van Sint Nicolaasga is het zeer belangrijk dat er weer beweging in de discussie zit. "Wij hopen dat dit aanleiding is om het proces nu daadwerkelijk te beginnen." De eerste aanzet is nu gedaan, maar het kan nog wel even duren voordat het proces volledig klaar is, zo vertelt Nota, want toen Titus zalig werd verklaard, werd de aankondiging hiervoor in februari 1985 gedaan. Het heeft toen nog tot november 1985 geduurd voordat de zaligverklaring compleet was.

Pater Titus Brandsma was een felle tegenstander van de Nazi's en stierf in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp. Brandsma riep op tot vrijheid van meningsuiting, naastenliefde en vrede. "Pater Titus is al heilig voor ons," zegt Nota, "het is nu belangrijk dat dit wordt bevestigd."