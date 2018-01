Botenverkoop trekt weer aan, met name naar Oost-Europa

Het gaat goed met de verkoop van jachten, met name naar het buitenland en dan in het bijzonder naar Oost-Europese landen en Rusland. Dat is snel gegaan, want in 2015 hadden mensen nog grote moeite om hun bootje kwijt te raken. Veel mensen wilden toen vanwege de crisis graag van hun dure schepen af, maar er was niemand die ze wilde kopen. Nu het economisch gezien weer beter gaat, worden er weer veel boten verkocht.

Opvallend genoeg worden dus veel boten verkocht aan het buitenland. Die weten ons land te vinden vanwege de kwaliteit en de service. Volgens Sjoerd Kampen van jachtmakelaardij Goliath poetsen wij net wat harder dan de Fransen. Alleen de Duitsers doen het beter, maar wij zijn Europees gezien een goede tweede.

Het gaat volgens Kampen om boten van 1000 euro tot en met een ton die worden verkocht. Dat heeft te maken met een betere economie, maar ook met het feit dat Nederland heel Europa als markt ziet en daar goed op in weet te spelen.