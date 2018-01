Dansles speciaal voor mensen met Parkinson

In Leeuwarden kan het al drie jaar, maar mensen met Parkinson kunnen vanaf maandag op meerdere plaatsen in Fryslân terecht voor danslessen. In Drachten, Heerenveen, Dokkum, Bolsward, Sneek en Harlingen worden voortaan ook danslessen voor Parkinsonpatiënten gehouden. Dat is mogelijk dankzij een provinciale subsidie van 60.000 euro.

Voor het Dansen op Recept bestaat volgens initiatiefnemer Marlien Seinstra veel belangstelling. "Het is voor mensen met Parkinson zeer belangrijk om te bewegen. Met dansen is die beweging heel ontspannen", zegt Seinstra. Ze heeft 5 mensen opgeleid als dansleraar. Het is voor mensen met Parkinson een grote stap om zich aan te melden, maar het zijn volgens Seinstra zeer trouwe bezoekers van de lessen. "Ze komen zo ook in aanraking met andere mensen."