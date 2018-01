Explosies bij bedrijf in Sneek

De brandweer van IJlst moest zondagavond in actie komen naar aanleiding van meerdere explosies bij het bedrijf Graphic Packaging. Het bedrijf zit aan de Steenhouwersstraat in Sneek. Een ketel met thermische olie was de oorzaak van de explosies. De ketel moet de machines van het bedrijf warm houden.

Rond 7 uur 's avonds kreeg de brandweer de eerste melding dat er mogelijk wat mis was bij Graphic Packaging, maar toen ze bij het pand aankwamen kon er niets worden gevonden. Op de weg terug naar de kazerne kwam er een melding van een explosie. De brandweer kwam snel weer terug, en had het vuur al snel onder controle, al waren er nog wel enkele explosies in de ketel omdat die lastig koel te krijgen was.