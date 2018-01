UNIS Flyers wint ook van Laco Eaters

De ijshockeyers van UNIS Flyers heeft de monsterscore van zaterdagavond (9-1 tegen Amsterdam Tigers) een goed vervolg gegeven. In de uitwedstrijd in de BeNe-league tegen de Laco Eaters uit Geleen werd het 4-0(1-0,0-0,3-0) voor de mannen uit Heerenveen. Vooral in de derde periode waren de Flyers veel beter dan de tegenstanders.

De thuisploeg kon in de eerste periode lang bijblijven. Het werd na tien minuten 1-0 voor de Flyers van trainer Mike Nason door een goal van Pippo Limnell. Dat was ook de eindstand van de eerste periode. De tweede periode was van beide kanten niet goed. Beide ploegen hadden te krijgen met veel straffen. De verscheidene powerplay situaties leverden alleen geen goal op.

In de derde periode maakten de UNIS Flyers het verschil. Eerst was het Adam Bezak die de 2-0 maakte. Niet veel later stond het ook al 3-0, door een goal tijdens een powerplay van opnieuw Pippo Limnell. Bezak wilde niet achterblijven, en de Slowaak maakte er met zijn tweede snel 4-0 van.

Volgende week zondag spelen de Flyers in het Belgische Herentals tegen HYC.