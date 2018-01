Skûtsjes zoeken bemanning

Volgend jaar meestrijden om het kampioenschap van de SKS? Dat zou zomaar kunnen. Er zijn op dit moment twee skûtsjes uit de SKS die op social media op zoek zijn naar nieuwe bemanningsleden. Het zijn de Sneker Pan, van schipper Jappie Visser, en d'Halve Maen van Klaas Westerdijk.

Jappie is volgend jaar voor de eerste keer als schipper actief op de Sneker Pan. Hij schrijft dat dat betekent dat er ook op het schip veranderingen komen. Daarom zoekt hij nieuwe mensen, aanpakkers, die gezond zijn en hun verstand gebruiken. Mensen kunnen zich bij schipper Jappie Visser melden voor meer informatie.

Ook Klaas Westerdijk uit Boornzwaag is op zoek naar nieuwe bemanningsleden. Hij was vorig jaar voor de eerste keer actief als schipper in de SKS. Hij schrijft dat hij watersporters en teamplayers zoekt die sterk en gezond zijn. Mensen die hier wel voor in aanmerking willen komen kunnen zich melden bij schipper Klaas Westerdijk.