Houten poppen uit Rottevalle vernield

De houten poppen die kinderen uit Rottevalle vorige zomer hebben gemaakt voor het nieuwe dorpshuis/multifunctionele centrum 'It Werflân' zijn vernield. De vernielingen vonden in etappes plaats in de kerstvakantie. De kinderen maakten de poppen bij het afscheid van hun school en de overgang naar de nieuwe school in het MFC. Ze hingen aan het hek bij de pannakooi.

Bij de vernielingen zijn een aantal planken met de daarop geschilderde poppen gebroken en verbrand. Joop Mast, voorzitter van de Stichting Dorpshuis Rottevalle, weet niet wie verantwoordelijk is voor de vernielingen. Hij denkt dat het mogelijk werk van schoolkinderen is. Mast hoopt dat tips uit het dorp licht op de zaak zullen schijnen.