Houkje Rypstra neemt het op voor partijgenoot Moorlag

Voormalig wethouder Houkje Rypstra van Tytsjerksteradiel vindt dat haar partijgenoot William Moorlag veel te hard aangepakt wordt. Moorlag ligt onder vuur omdat hij als direkteur fan sociale werkvoorziening Alescon in Drenthe mensen aan het werk had via zogenaamde 'schijnconstructies'.

Op dit moment is Moorlag Tweede Kamerlid voor de PvdA. Veel partijgenoten vinden dat hij opstappen moet vanwege die 'schijnconstructies'. Rypstra is bestuurslid geweest van een sociale werkvoorziening en weet hoe een en ander werkt. Volgens haar is de PvdA bang voor de publieke opinie en daar is Moorlag nu de dupe van. Rypstra deed haar uitspraken in het radioprogramma Buro de Vries, waarin gediscussieerd werd over de positie van Moorlag.