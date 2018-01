Leeuwarden is hot en fabulous

Leeuwarden is hot. De stad is opgenomen in een zogenaamde hotlist van mooie vakantiebestemmingen van de Engelse krant The Guardian. Andere plekken zijn het Italiaanse Palermo, de Georgische hoofdstad Tbilisi en Griekenland.

Dat komt vooral omdat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad is, zo zegt de krant. Toeristen kunnen zich vooral verheugen op tentoonstellingen over Mata Hari en MC Escher wordt er geschreven, en ook wordt het projekt met de elf fonteinen onder de aandacht gebracht door de Engelsen.