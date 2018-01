Daan Breeuwsma pakt Nederlandse titel shorttrack

Daan Breeuwsma is op Thialf Nederlands kampioen shorttrack geworden. De Akkrumer werd in de afsluitende superfinale tweede, en dat was genoeg voor de titel. Tweede werd Itzhak de Laat uit Leeuwarden. De derde plek was voor de verrassing van het toernooi, de pas 18-jarige Jasper Brunsmann uit Uitwellingerga.

Door een liesblessure deed Sjinkie Knegt uit Bantega niet mee aan de superfinale. Daardoor was hij ook meteen kansloos voor een podiumplek in het algemeen klassement.

Bij de vrouwen werd Yara van Kerkhof Nederlands kampioen, voor Avalon Aardoom. Lara van Ruijven werd derde. Beste Friezin was Rianne de Vries, zij werd zesde.

Olympische Spelen

Door zijn goede prestaties fan zaterdag heeft Breeuwsma zich waarschijnlijk ook geplaatst voor de 500 en de 1000 meter op de Olympische Spelen. Hij won de 1000 meter en werd tweede op de 500 meter op het NK. Dinsdag wordt officieel bekend gemaakt wie de laatste deelnemer op deze afstanden is, maar het lijkt erop dat dat Breeuwsma wordt.