VIDEO: Historisch gelijkspel korfballers LDODK

Voor het eerst in zes jaar heeft LDODK op het hoogste niveau gelijkgespeeld tegen PKC uit Papendrecht. Van de elf keer dat ze elkaar troffen, ging de winst negen keer naar PKC. Alleen in december 2014 ging de winst naar de korfballers uit Gorredijk met 23-17. Jan Sjoerd Pool was toen de trainer. Sinds die tijd hebben de Papendrechters niet één reguliere competitiewedstrijd weer verloren. Inclusief dit laatste gelijkspel is PKC nu al 56 duels zonder verlies. LDODK is de eerste ploeg die dit seizoen een punt pakt tegen PKC.