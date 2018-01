LIVE: NK shorttrack in ijsstadion Thialf

Het Nederlands Kampioenschap shorttrack is terug in Heerenveen. Omrop Fryslân is daar zondag live bij in ijsstadion Thialf. De finaledag is vanaf 12.30 uur volledig te volgen via Omropfryslan.nl en de Omrop-app. In dit live-artikel vindt u een livestream met Nederlandstalig verslag van Roelof de Vries, en de meest recente uitslagen. Wilt u naar de stream met Fries commentaar kijken van verslaggever Andor Faber? Klik dan hier (werkt alleen op een computer of laptop). Scroll naar beneden voor de uitslagen van de finales.

Uitslagen:

Finale 1500 meter vrouwen

1. Avalon Aardoom

2. Marijn Wiersma

3. Rianne de Vries

Finale 1500 meter mannen

1. Itzhak de Laat

2. Sjinkie Knegt

3. Dylan Hoogerwerf

Finale 500 meter vrouwen

1. Yara van Kerkhof

2. Lara van Ruijven

3. Xandra Velzeboer