Politie onderzoekt en beoordeelt herdershond Goutum

De politie zal de herdershond, die zaterdag bij de schapen in Goutum in het land was, onderzoeken en beoordelen. Er zal contact zijn met de schapenboer en de eigenaren van de hond. Vrijdag en zaterdag zijn drie schapen doodgebeten na een aanval van, waarschijnlijk, een hond. De boer deed vrijdag aangifte, maar had toen nog geen idee welke hond dit gedaan had. Toen zaterdag een cameraploeg van Omrop Fryslân bij de schapen stond te kijken, waren er mensen hun herdershonden aan het uitlaten.

Schaap in sloot getrokken

Een van de honden rende het weiland in en ging achter de schapen aan. Hij pakte één schaap en trok het de sloot in. Het filmpje van Omrop Fryslân roept veel reacties op. Het is door veel mensen bekeken en tientallen keren gedeeld op social media.

De eigenaren van de hond zijn geschrokken en nemen hun verantwoordelijkheid richting de betrokken boer, zo laten ze weten.