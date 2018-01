Zo'n drieduizend muziekliefhebbers waren zaterdag bij de Fryske Jûn in de concertzaal AFAS Live in Amsterdam. Daarmee was de zaal halfvol. De meeste toeschouwers kwamen uit Fryslân. Friese artiesten zoals Vangrail, Piter Wilkens, Gurbe Douwstra, de Kast en Elske DeWall stonden op het podium in de Nederlandse hoofdstad.

Het was voor het eerst dat meerdere Friese artiesten in zo'n grote zaal buiten de provincie stonden. Omrop Fryslân zond de Fryske Jûn live uit op de radio.