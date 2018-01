NK shorttrack in Thialf live in beeld bij Omrop Fryslân

Het Nederlands Kampioenschap shorttrack is terug in Heerenveen. Omrop Fryslân is daar live bij. De finaledag op zondag 7 januari is vanaf 12.30 uur volledig te volgen via Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Het gaat om twee streams, in het Fries (die ook hierboven te zien is) en Nederlands, met beelden en commentaar.

Na vijf jaar in Amsterdam is het NK Shorttrack terug in Thialf. De grote favoriet voor het NK is Sjinkie Knegt. Vorig jaar ging de titel naar Dylan Hoogerwerf. Kan Knegt deze keer wel de titel pakken of verrassen 'outsiders' Ithzak de Laat of Daan Breeuwsma? Bij de vrouwen is Suzanne Schulting de titelverdedigster. Vorig jaar werd ze voor het eerst Nederlands Kampioen; ze was dit weekend favoriet, maar vanwege ziekte moest ze dit NK aan zich voorbij laten gaan. Oud-kampioenen Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof kunnen wel eens hoge ogen gaan gooien. En wie weet is Rianne de Vries zo goed genezen van haar enkelbreuk, dat ze kan meedoen om de prijzen.

Spectaculaire nieuwe opzet

Het NK Shorttrack is dit jaar anders qua opzet, waardoor de zondag spectaculairder wordt. Normaliter worden de finales verspreid over zaterdag en zondag, maar dit jaar worden voor het eerst alle medailles verdeeld op de slotdag. Zondags zijn vanaf 12.30 uur alle finales te zien bij Omrop Fryslân. In totaal zijn het acht finales: op de 500, 1000, 1500 en 3000 meter, bij zowel de mannen als de vrouwen. Na die laatste afstand, ook wel de superfinale genoemd, wordt het klassement opgemaakt.

NK Shorttrack live bij Omrop Fryslân

In samenwerking met schaatsbond KNSB en Sportsbroadcasting zendt Omrop Fryslân het Nederlands Kampioenschap live uit. Op Omropfryslân.nl zijn twee streams beschikbaar: een Fries- en een Nederlandstalige stream. Verslaggever Roelof de Vries geeft het Nederlandse commentaar en zijn collega Andor Faber verzorgt het Friese commentaar.