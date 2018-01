Enquête: wat vind jij van de politiek in jouw gemeente?

Veiligheid op straat, ouderenzorg en parkeerbeleid. Het zijn maar enkele onderwerpen waar jouw gemeente verantwoordelijk voor is. Over twee maanden gaat een groot deel van de Friezen naar de stembus, om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Alleen in Súdwest-Fryslân, Waadhoeke, Leeuwarden en de toekomstige gemeente Noardeast-Fryslân gebeurt dit niet. Met de gemeenteraadsverkiezingen kan het verschil worden gemaakt. De ene politieke partij wil bijvoorbeeld meer inzetten op het openbaar vervoer, terwijl de andere investeren wil in het onderwijs.

Met de aankomende verkiezingen willen Omrop Fryslân en de NOS graag weten wat voor jou belangrijk is. Welke onderwerpen moeten meteen aangepakt worden in jouw gemeente, en waarom? Ben jij op de hoogte van wat er in de gemeente speelt, en heb je vertrouwen in de gemeentepolitici? Vertel ons daarom hoe jij denkt over de gemeente en gemeentepolitiek. Doel van de enquête is een beter beeld te krijgen van wat er leeft. Dit willen wij graag gebruiken in onze berichtgeving in aanloop naar de verkiezingen.

Deel jouw ervaring en doe mee aan dit publieksonderzoek. Daar vind jij een korte vragenlijst over de gemeente en gemeentepolitiek.