De politie heeft zaterdagnacht in de stad een 19-jarige Leeuwarder aangehouden. De man was op het Ruiterskwartier uit een horecazaak gezet, omdat hij vervelend was. Vanwege zijn gedrag werd hij niet veel later door de politie aangehouden.

Toen zij hem fouilleerden, bleek dat de man ook nog een mes bij zich had. Tegen de 19-jarige Leeuwarder werd daarop proces-verbaal opgemaakt.