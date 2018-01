Brandweer uitgereden voor keukenbrand in Nijeholtpade

De brandweer moest zaterdagnacht uitrijden voor een brand in een woning aan de Kerkweg bij Nijeholtpade. In de keuken van de woning was brand ontstaan, en daarbij kwam veel rook vrij. Omdat er mogelijk nog mensen in de woning waren, heeft de brandweer opgeschaald naar een middelbrand. Bij aankomst bleek dat er niemand meer in het huis was.

De brandweer had het vuur daarna snel onder controle. Over eventuele schade aan de woning is niets bekend. Hoe het vuur precies is ontstaan, is ook niet duidelijk.