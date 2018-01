Danny Noppert wint voorrondewedstrijd op Lakeside

Darter Danny Noppert heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning behaald in zijn voorrondepartij op Lakeside. De Jouster won met 3-0 in sets van de Amerikaanse Joe Chaney. Noppert kwam geen moment serieus in de problemen, behalve in de derde set. Tegenstander Chaney miste daarin één pijl voor de set, waarna de Jouster het afmaakte. Door de winst zaterdagavond komt Noppert maandagmiddag weer in actie bij de Lakeside Country Club, in het Engelse Frimley Green. Richie Edwars uit Wales is dan zijn tegenstander; Edwards vervangt de zieke James Hurrell.

Danny Noppert is op deze editie van het Lakeside World Darts Championshup niet één van de geplaatste spelers. De Jouster stond vorig jaar nog in de finale, maar heeft dit jaar niet veel toernooien gegooid bij de BDO-bond. Daarom moet Noppert dit jaar in de voorronde van Lakeside beginnen. Drie weken geleden won hij nog wel zijn eerste televisietoernooi, de Finder Darts Masters.