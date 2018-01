Monsterscore voor UNIS Flyers in jubileumwedstrijd

UNIS Flyers heeft zaterdagavond het vijftigjarig bestaan van de club opgefleurd met een grote overwinning. De Feanster ijshockeyers waren in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar veel te sterk voor de Amsterdam Tigers. In Heerenveen werd het 9-1 voor de ploeg van trainer Mike Nason.

Voorafgaand aan de wedstrijd werden UNIS Flyers-oprichters Frans en Freek Bijlsma benoemd tot ereleden van de club. Daarna begon het thuisteam goed aan de wedstrijd. Ronald Wurm zette zijn ploeg al vroeg op voorsprong. Dat was meteen ook de eindstand van de eerste periode.

In de tweede periode maakten de Amsterdammers via John Versteeg nog gelijk, maar daarna was het een en al Flyers wat de klok sloeg. De Feansters liepen uit naar een voorsprong van maar liefst 7-1. waarna de tweede periode ten einde kwam. In de derde periode breidde de ploeg de score nog uit naar 9-1.

Zaterdag speelt UNIS Flyers de uitwedstrijd tegen Geleen.