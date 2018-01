De korfballers van SCO hebben zaterdagavond de competitiewedstrijd tegen Tweemaal Zes uit Maartensdijk met duidelijke cijfers gewonnen. De wedstrijd in de hoofdklasse, die gespeeld werd in sportcentrum De Steense in Wolvega, eindigde in een 29-18 overwinning voor de ploeg uit Oldeholtpade.

Bij de rust stond de thuisploeg al op een comfortabele voorsprong van 15-10. In de tweede helft liep SCO nog verder uit en stapte uiteindelijk met 29-18 van het veld.