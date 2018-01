Korfballers LDODK spelen gelijk tegen koploper PKC

LDODK heeft zaterdagavond de eerste competitiewedstrijd van 2018 tegen koploper PKC uit Papendrecht gelijk gespeeld. In sportcentrum Kortezwaag ging de wedstrijd tussen de nummer drie en de koploper van de Korfbal League steeds gelijk op, waardoor een gelijkspel uiteindelijk een terechte uitslag was. Het werd in Gorredijk 26-26.

LDODK waren erg aan elkaar gewaagd. De ruststand van 12-12 gaf dat ook aan. In de tweede helft ontliepen de beide ploegen elkaar amper. Het bleef de hele wedstrijd spannend. PKC leek net voor het eind van de wedstrijd er met de overwinning vandoor te gaan, maar Tim Flokstra maakte nog de gelijkmaker.

Voor de ploeg van trainer Erik Wolsink was Marjolien Kroon op dreef met zeven doelpunten. Volgende week zaterdag speelt LDODK in Nijeveen tegen DOS'46.