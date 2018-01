Aris met grote cijfers onderuit tegen Den Bosch

Aris is het nieuwe jaar niet goed begonnen. In de eerste wedstrijd van het jaar hadden de Leeuwarders niks in te brengen tegen Den Bosch. Eerder dit seizoen werd het in Den Bosch 88-47 voor de Brabanders en ook nu liep de ploeg van trainer Tony van den Bosch met een grote nederlaag van het veld: 99-48.

Na een kwart spelen stond Den Bosch al met 24-14 voor. Die voorsprong werd door de gasten in het tweede kwart uitgebreid naar 51-28. Na de rust ging Den Bosch vrolijk verder met scoren. De ploeg liep in het derde kwart uit naar 78-41 en maakte kwamen na een wedstrijd spelen net niet op honderd punten.

Volgende week zaterdag gaat Aris op bezoek bij Leiden.