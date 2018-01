Inwoners Berltsum eisen hun stadsrechten op in Franeker

Inwoners van Bertlsum eisten zaterdag hun stadsrechten op in een theaterstuk voor het Martenahuis in Franeker. Volgens de overlevering zou Berltsum deze rechten in 1355 hebben weggegeven aan Franeker. De rechten werden opgeëist onder leiding van Bauck van Hemmema. De rol van deze Friese vrijheidsstrijder werd vertolkt door actrice Jantien Hoekstra.

Het doel van de ludieke actie was om aandacht te vragen voor het dorp, dat nu bij de grotere gemeente Waadhoeke hoort, en het inzamelen van geld. Dat geld is bedoeld voor muziekvereniging OpMaat, die afgelopen zomer getroffen werd door een brand, en voor het nog te bouwen multifunctioneel centrum.

De stadsrechten werden al lopend naar Berltsum gebracht. Daar was nog een sportgala, een trailrun en een nieuwjaarsreceptie.