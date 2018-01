Favorieten door op NK shorttrack, De Vries last van enkel

Op de eerste dag van de NK shorttrack in ijsstadion Thialf in Heerenveen hebben de Friezen Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Dennis Visser zich op alle afstanden geplaatst voor de finales, die zondag verreden worden.

Van de favorieten slaagde alleen Daan Breeuwsma er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 1.500 meter. Hij viel bijna, bleef staan, maar kwam in zijn voorronde wel als laatste over de streep.

Rianne de Vries uit Akkrum kwam niet zonder kleerscheuren door de voorrondes. Ze plaatste zich wel voor de halve finale van de 1.000 meter, maar kreeg in een van de voorrondes van de 1.500 meter last van haar enkel. Ze kwam in aanraking met Yara van Kerkhof die daarvoor een penalty kreeg. De Vries ging door naar de volgende ronde, maar moest deze aan haar voorbij laten gaan.

Later op de dag plaatste ze zich dus wel op de 1.000 meter, maar ze gaat zaterdag nog wel naar het ziekenhuis. Eerder dit jaar brak ze haar enkel. De andere Friese topshorttrackster, Suzanne Schulting uit Tijnje, is ziek en doet dit weekeinde niet mee aan het NK.