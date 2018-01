Brons voor Marrit Leenstra op de 1000 meter, De Jong vijfde

Marrit Leenstra heeft op de 1000 meter op de EK afstanden in Kolomna de bronzen medaille gewonnen. Leenstra reed 1.15.740. Voor Leenstra was het het tweede brons, na de derde plaats van vrijdag op de 1500 meter. Het goud was voor de Russische Yekaterina Shikhova in 1.15.34, Vanessa Herzog pakte het zilver in 1.15.44. Lotte van Beek werd vierde in 1.15.748 en Letitia de Jong knap vijfde in 1.16.34.