Moeilijke tijden voor Friese rietsnijders

Het zijn slechte tijden voor de rietsnijders in natuurgebied de Rottige Meente in de gemeente Weststellingwerf. De opbrengst is al jaren niet goed. Het riet groeit minder snel omdat er te weinig fosfaat in het water zit. Bovendien wordt steeds meer goedkoop riet uit China gehaald, waardoor het werk financieel voor de rietsnijders minder aantrekkelijk wordt.

''Het zou slecht zijn als ons beroep uitsterft'', zegt rietsnijder Fedde Mulder. ''Dat er zo goedkoop mogelijk riet gekocht kan worden, daar kunnen wij niet tegen concurreren. Qua beroep en qua natuur, zou het jammer zijn als ons beroep verdwijnt.''