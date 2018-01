VIDEO: Schapen in Goutum opnieuw aangevallen door hond

Bij Goutum heeft zaterdagochtend een hond opnieuw schapen aangevallen. Het gaat om een herdershond die werd uitgelaten door een echtpaar. De hond jaagde de schapen op en jaagde ze uit elkaar. Of het dezelfde hond is die vrijdag bij Goutum de twee schapen van boer Johannes de Jong heeft doodgebeten, is nog niet zeker. De boer is daar wel van overtuigd.

Intussen zeggen de eigenaren van de herdershond zelf ook dat de hond het hoogstwaarschijnlijk gedaan heeft, omdat hij vrijdag ook in het land achter de schapen aan zat. Bovendien zagen ze later dat het aangevallen schaap van zaterdag ook was aangevreten. Ze zijn erg geschrokken en nemen de volle verantwoordelijkheid op zich, zo laten ze weten.

De politie was er zaterdagochtend bij en zoekt de zaak verder uit. De politie is zaterdag niet bereikbaar voor verder commentaar.