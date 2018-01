De brandweer van Ureterp moest zaterdagochtend uitrijden vanwege een brand in een bestelbusje. De bestuurder van het busje reed over industrieterrein Azeven bij Drachten, toen er ineens rook uit de motor kwam. Hij kon het bestelbusje nog net op tijd verlaten, maar er kwamen toen al grote vlammen uit de motorkap.

De brandweer heeft het vuur geblust en van het busje was niet veel meer over. Hoe de brand precies kon ontstaan, is nog niet duidelijk.