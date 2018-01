Friese artiesten treden zaterdagavond op in AFAS Live

In de Amsterdamse concertzaal AFAS Live wordt zaterdagavond een Fries feestje gevierd. Bekende namen als Vangrail, De Kast en Elske DeWall staan op het podium bij de Fryske Jûn. Ook Gurbe Douwstra, Piter Wilkens en Tim Douwsma zullen een optreden verzorgen. Weerman Piet Paulusma is zaterdag ook aanwezig in Amsterdam, hij zal diverse artiesten aankondigen.

Het is voor het eerst dat meerdere Friese artiesten in zo'n grote zaal buiten de provincie staan. Omrop Fryslân is op radio live bij de Fryske Jûn. Het evenement is vanaf zeven uur te volgen via 92.2FM. De presentatie is in handen van Johan Terpstra en Wim Brons kijkt achter de schermen.