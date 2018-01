Meerdere rijbewijzen ingenomen bij politiecontroles

De politie heeft vrijdagnacht bij verkeerscontroles in onze provincie meerdere rijbewijzen in beslag genomen. Een 20-jarige bestuurder uit de gemeente Leeuwarden raakte zijn rijbewijs kwijt omdat hij op de Anne Vondelingweg de politie-auto met 127 kilometer inhaalde, waar 70 kilometer het maximum is. Op de Harlingerstraatweg reed een 31-jarige Leeuwarder 157 kilometer, waar 80 kilometer toegestaan is. Een 63-jarige bestuurder uit Groot-Brittanië moest zijn rijbewijs inleveren omdat hij met drank op achter het stuur zat. De man werd op de Rypsterdyk bij Menaam aan de kant gezet.

Een 28-jarige inwoner van Tytsjerksteradiel viel op omdat de man op de Woudweg te hard reed, kleefde, andere auto's afsneed, inhaalde over de doorgetrokken streep, zijn knipperlicht niet gebruikte en zijn verlichting niet goed was. De man had bovendien zijn autoriem niet om. Hij kreeg meerdere processen-verbaal en moet zich melden voor een gedragscursus in het verkeer.