Auto raakt op Europaplein van weg en belandt op fietspad

Op het Europaplein in Leeuwarden is vrijdagavond een auto van de weg geraakt en enkele meters naar beneden op het fietspad beland. De bestuurder had waarschijnlijk een stuurfout gemaakt. De auto raakte zwaar beschadigd.

Hulpdiensten rukten massaal uit. De bestuurder raakte licht gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Volgens omwonenden is het niet voor het eerst dat een auto bij een fietstunnel op het vernieuwde Europaplein van de weg raakte.

Een paar weken eerder werd de nieuwe turborotonde met drie fietstunnels en parallelwegen geopend.