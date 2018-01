Oren en strot af- en doorgebeten van drie schapen in Goutum

In een weiland bij Goutum zijn vrijdag twee schapen doodgebeten. Volgens eigenaar Johannes de Jong was van een schaap de strot doorgebeten. Bij het andere schaap lag het oor er af en was de strot half doorgebeten. Dit schaap moest door de veearts worden afgemaakt. Een derde schaap miste een half oor. De jong ontdekte de ravage 's ochtends om half elf. Hij denkt dat de slachting een paar uur eerder heeft plaatsgevonden. De veearts en een jager denken dat een grote hond de dader moet zijn geweest. De beten zijn groot en diep. In vos zou dat volgens de betrokkenen niet gedaan kunnen hebben. De Jong hoopt dat mensen die wat gezien hebben, zich bij hem of de politie melden.