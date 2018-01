Man uit Makkinga beboet voor schoppen deuk in auto

Een 25-jarige inwoner van Makkinga moet een boete van 275 euro betalen omdat hij een deuk geschopt had in de auto van een ander. Volgens de Makkingaaster had de bestuurder van de auto naar links gestuurd op het moment dat hij voorbij reed. Dat was op de weg van Donkerbroek naar Makkinga. Nadat beide bestuurders waren gestopt, ging de man uit Makkinga verhaal halen. Hij zou de deur van de auto hebben opengetrokken en de bestuurder uitgemaakt hebben voor 'idioot'. Daarna trapte hij een deuk in de deur. De gedupeerde autobestuurder verklaarde voor de rechter dat hij zich had geërgerd aan het rijgedrag van de man uit Makkinga. Hij was aan het bumperkleven, had geseind met groot licht en was met hoge snelheid voorbij gereden. De officier van justitie en de rechter waren het er over eens dat de man zich erg agressief had gedragen in het verkeer, waarna hij een boete kreeg.