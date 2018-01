Campagne Top Dutch wil Tesla nog altijd naar Noorden halen

Tesla is nog altijd niet van Noord-Nederland af. Onder de naam Top Dutch is er verleden jaar campagne gevoerd door Fryslân, Groningen en Drenthe met behulp van sociale media om Tesla, bouwer van elektrische auto's, zover te krijgen in het Noorden een nieuwe fabriek te laten bouwen. Daar is Top Dutch nog niet klaar mee.

In september vorig jaar werd al duidelijk dat de drie noordelijke provincies de komende twee jaar op deze wijze door willen gaan om bedrijven hierheen te halen. De provincie trekt daarvoor anderhalf miljoen euro uit: geld dat verdiend is door de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM).

Het gaat om zes campagnes, zei gedeputeerde Sander de Rouwe. Ook Tesla is nog steeds in beeld, want het bedrijf heeft het vestigingsbesluit over hun nieuwe fabriek uitgesteld. Binnenkort begint er weer een nieuwe campagne van Noord-Nederland als gegadigde. Volgens De Rouwe hebben ten minste 22 topbestuurders bij Tesla via Facebook de campagne bekeken. Die campagne heeft bovendien de interesse gewekt van andere bedrijven.