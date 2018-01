"De Postcode Loterij-truck staat het hele jaar in Fryslân"

"Het is alsof de truck van de Postcode Loterij het hele jaar in Fryslân staat", zei commissaris van de Koning Arno Brok vrijdag bij de nieuwjaarsreceptie van de provincie Fryslân. Hij doelde daarmee natuurlijk op het geldfeest in Eastermar en de activiteiten die in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 op de planning staan.

Brok ziet zichzelf ook als een van de ambassadeurs om Leeuwarden-Fryslân tot een succes te maken. "Toch zal het niet voor iedereen een jubeljaar worden", stelde de commissaris en verwees naar de geweldsdelicten in onze provincie waarbij in 2017 tien mensen om het leven kwamen.

Ook sprak Brok zijn medeleven uit naar de familie en vrienden van Remon Bruinsma. Op de receptie kwamen ook dit jaar weer honderden Friese pommeranten en 'gewone' Friezen af.