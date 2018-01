Eastermar verdeelt miljoenen: 76.968 euro per lot

De inwoners van Eastermar die in de prijzen vielen bij de Nationale Postcode Loterij krijgen 76.968 euro per lot. Dan moeten ze wel meespelen met het maximaal aantal Kanjerpunten. Dat is vrijdagmiddag door de loterij in Eastermar bekendgemaakt. Het miljoenenbedrag, de ene helft van de 53,9 miljoen euro uit de PostcodeKanjer, werd verdeeld over 273 deelnemers.

Bij de bekendmaking was het één groot feest in het dorp met postcode 9261. Presentator Gaston Starreveld maakte op een groot podium het bedrag per lot bekend. De cheques met verschillende geldbedragen vlogen door het publiek,

De andere helft van de 53,9 miljoen euro gaat naar twee families op de Industrieweg. Dat werd op nieuwjaarsdag al bekendgemaakt. Tjeerd en Marianne krijgen 9 miljoen euro, de andere 18 miljoen gaat naar Sonja en Romke in het huis ernaast.