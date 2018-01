Paard Keje is best opgezette dier in Natuurmuseum Fryslân

Het paard Keje heeft de publieksprijs bij het Nederlands kampioenschap prepareren (het opzetten van dieren) in het Natuurmuseum Fryslân gewonnen. Na het officiële kampioenschap in november vorig jaar zijn alle stukken blijven staan en gebruikt voor een grote expositie. Hierbij is het publiek gevraagd om een stem uit te brengen op het mooist opgezette dier.

Dat mooist opgezette dier werd dus Keje. Op de tweede plaats eindigde een bloedhond. Volgens directeur Tom van Slooten van het natuurmuseum is het paard erg goed geprepareerd. Keje verhuist binnenkort naar het nieuwe landbouwmuseum in Goutum.