Actiegroep blij met vertraging vliegveldplannen

De Friese actiegroep tegen de uitbreiding van Lelystad Airport is zeer blij met de mogelijk vertraging van de plannen. Vrijdag werd duidelijk dat regeringspartij ChristenUnie denkt dat niet mogelijk is om het grotere Lelystad Airport in 2019 te openen. Ze dringen aan op uitstel van een jaar. Het betekent dat actiegroepen zoals HoogOverijssel en de Friese actiegroep Laagvliegroutes Nee extra tijd krijgen om aanvullend onderzoek te doen.

Laagvliegroutes Nee vindt dat de laagvliegroutes naar Lelystad Airport slecht zijn voor de gezondheid. De laagvliegende vliegtuigen zouden voor slaapproblemen en hoge bloeddruk kunnen zorgen.

"Ik vind het voorstel van de ChristenUnie niet zo opmerkelijk", zegt Leonard Beijderwellen, van LaagvliegroutesNEE. "Veel mensen die gedupeerd gaan worden door de uitbreiding wonen op de Veluwe. Daar wonen veel mensen die ChristenUnie stemmen, daar wil de partij dus nu naar gaan luisteren." De actiegroep laat nogmaals weten niet volledig tegen het vliegveld te zijn. "We zijn niet tegen het vliegveld, maar tegen de laagvliegroutes. De Milieu Effect Rapportage, de MER, moet opnieuw worden gedaan, vooral op het gebied van de communicatie. Er staat bijvoorbeeld niets in over de ultrafijnstof", vindt Beijderwellen.

"De kans bestaat dat de tijd onze grootste vijand wordt. Ik denk dat dit het doorduwen minder kans van slagen geeft, want alle vertrouwen in de overheid is weg. Daarom is de opstelling van de ChristenUnie nu een heel verstandige."