Geen celstraf door advies reclassering

Een vrouw uit Suameer​ die vrijdag voor de politierechter moest komen hoeft de gevangenis niet in, terwijl ze wel veel op haar kerfstok had. Ze had in het voorjaar van vorig jaar voor 140 euro gestolen bij een supermarkt, ze reed in een auto, terwijl ze haar rijbewijs kwijt was en ze had drugs bij zich. De vrouw zat bovendien nog in haar proeftijd voor twee andere misdrijven.

Dat ze niet mee naar de gevangenis hoefde komt door een positief advies van de reclassering. Die zegt dat ze hulp wil hebben voor haar verslaving. De rechter heeft de vrouw een drugs- en alcoholverbod opgelegd. Haar proeftijd is verlengd en ze krijgt haar rijbewijs eerst ook nog niet terug.