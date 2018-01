Letitia de Jong uit Veenwouden is er vrijdagmiddag niet in geslaagd op het podium te eindigen op de 500 meter bij de EK afstanden. Wel was De Jong in Kolomna de snelste Nederlandse. Met een tijd van 38.70 eindigde ze op de zesde plaats. Vanessa Herzog uit Oostenrijk pakte de gouden medaille met een tijd van 37.69.

De andere schaatsters uit Nederland, Sanneke de Neeling en Mayon Kuipers, werden respectievelijk zevende en negende. De Neeling klokte 38.91, Kuipers 39.17.