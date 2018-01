LF2018 vooruitblik: Liefde tussen de tomaten

Het culturele hoofdstadjaar is officieel gestart en er wordt in alle uithoeken van de provincie hard gewerkt aan allerhande culturele activiteiten. Een daarvan is Lost in the Greenhouse: een theater- en muziekvoorstelling gespeeld door Orkater. De voorstelling speelt zich af tussen de tomatenplanten in de kassen van Sexbierum.

Friese roots

Theatermakers en acteurs van Orkater Geert Lageveen en Titus Tiel Groenestege keren voor de gelegenheid terug naar hun roots: Lageveen komt uit Drachten en Groenestege uit Workum. Het stuk is geïnspireerd op de dood van een jonge Pool die werkte in de kassen van Hartman in Sexbierum. Hij verdronk in Franeker.

Een Poolse-Friese liefde

Het verhaal gaat over een liefde tussen de Poolse Woitek, gespeeld door een Poolse acteur, en de Friese Klaske, gespeeld door actrice Maartje van de Wetering. Woitek is werknemer in de kassen en Klaske is de dochter van de baas.

Het gaat over de verschillende culturen die in de kas werken. "De Friezen, Polen, Turkse Grieken en Roemenen", vertelt Lageveen. "Ze leven langs elkaar heen en er hangt een spanning. Toch hebben ze iets met elkaar gemeen. Ze hebben allemaal een gemis. De Polen bijvoorbeeld, zijn hier soms zo lang, dat ze een deel van hun leven van hun familie in Polen missen en voorbij zien gaan. En de Friezen verlangen terug naar de tijd dat er alleen maar Friezen werkten en dat er volop geklaverjast kon worden. Polen klaverjassen niet.''



Voor het stuk wordt samengewerkt met de Poolse componist Radek Fedyk en HaFaBra's uit Fryslân. Lost in the Greenhouse gaat op 13 april in première.