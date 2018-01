Vogelhouders niet blij met scherpe controle

Vogelhouders zijn niet blij met de regelgeving. De richtlijnen worden volgens vogelhouders steeds meer aangescherpt en dat zorgt voor frustratie. Volgens Feije van der Meer, voorzitter van volièrevereniging Fûgelnocht, slaat de politiek door. "Als ik aan een van mijn leden een vogeltje verkoop, moet ik hem beslist uitleggen hoe hij voor het dier moet zorgen, terwijl wij bij dezelfde vogelvereniging zitten en wij beide wel weten hoe wij voor het vogeltje moeten zorgen." Jappie Bremer, lid van Fûgelnocht vindt dat er goed op de vogels gepast wordt en dat iedereen zijn best doet.

Vogeltentoonstelling

5 en 6 januari organiseert volièrevereniging Fûgelnocht de jaarlijkse vogeltentoonstelling in dorpshuis De Pipegael in Broeksterwoude. Door de leden wordt een grote variatie aan vogels tentoongesteld, waaronder kanaries, tropische vogels en parkieten. Vorig jaar is de vogeltentoonstelling niet doorgegaan, vanwege de uitbraak van vogelgriep.