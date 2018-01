Brandstichting Groningerstraatweg in Opsporing Verzocht

Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft aanstaande dinsdag aandacht voor een brandstichting in Leeuwarden. Dat was in maart vorig jaar. Toen ging een opslagruimte aan de Groningerstraatweg in vlammen op. Op camerabeelden is te zien dat het vuur aangestoken werd door twee mannen. Volgens de politie heeft een van de verdachten mogelijk een link met Rotterdam. Maar waarom dat wordt gedacht, wil de politie niet zeggen.

Dat het zo lang geduurd heeft voordat de politie de hulp van het publiek vraagt bij deze zaak, komt omdat ze het heel druk hadden met alle zaken waar mensen bij om het leven kwamen vorig jaar.