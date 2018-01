Bekladde kerk van Munnekezijl krijgt schoonmaakbeurt

Met een hogedrukspuit, een spons en een emmer sop wordt de kerk van Munnekezijl weer schoongemaakt. De muren en ramen zijn in de nacht van oud en nieuw beklad met witte verf. Naast de deur van het bijgebouw is de emmer met verf geëxplodeerd. Bijna de hele voorkant van het gebouwtje zit er onder. Het bedrijf Dolmans uit Groningen zag het nieuws en nam direct contact op met het getroffen kerkbestuur. Ze maken het gebouw nu schoon. Volgens schoonmaker Joost Comes kunnen ze de verf goed weg krijgen. Het gebouw is wel beschadigd geraakt.

Het kerkbestuur heeft de dader opgeroepen zich te melden. Dat heeft die persoon tot nu toe nog niet gedaan. Volgens kerkrentmeester Ebel van Houten komt dat nog wel. ''De verontwaardiging in het dorp is echt groot. Kerkganger of niet kerkganger. Iedereen spreekt er schande van." Als de dader zich meldt, hoeft die niet bang te zijn. "We praten er even over en dan is het klaar.''