''Wij hadden ook een Postcodeprijs: twee repen''

Heeft het nu om mee te doen aan loterijen? In Eastermar hebben ze daar vast een uitgesproken mening over, maar voor de meesten zal gelden dat het meer kost dan dat het oplevert. Maar waarom doen we dan toch massaal mee? Op de Leeuwarder vrijdagsmarkt troffen we dromers en realisten. ''Ik doe niet mee, dan heb ik aan het eind van het jaar altijd een mooie prijs van wat niet is uitgegeven.'' En: ''Wij hebben eens 20.000 gulden gewonnen en dat in het huis gestoken, maar twintig miljoen, dat is niet meer te overzien.''

Een ander vertelde: ''Ik doe niet meer, ik heb genoeg en ben gelukkig.'' Weer een ander zei: ''Ja, wij kopen wel altijd loten. Ik wil graag een grote reis maken, de kinderen wat geven, een huisje op een plaats waar de zon altijd schijnt en een mooie nieuwe auto. Maar misschien is het dromen daarvan nog wel het mooiste.'' Een vrouw twijfelde nogal. "Ik ben net verhuisd en heb uitgezocht dat op dat adres al een jaar geen enkele prijs is gevallen, Maar maakt dat de kans nou kleiner, of juist groter om er iets te winnen?"