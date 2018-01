Kou in Canada: hoe hou je een boerderij draaiende bij -34C?

Hoe hou je een boerderij draaiende als er buiten gevoelstemperaturen van -24 tot -34 zijn. Gelukkig hoeven wij ons hier in Fryslân daar niet al te vaak zorgen over te maken, maar Friezen in Canada en de VS moeten zich deze dagen goed inpakken. Zoals Jetske Boer uit Kitchener in Ontario Canada. De oud-Kûbaarder runt samen met haar man Henry Boer een melkveebedrijf. Ze zijn wel wat gewend na al die jaren in Canada, maar de kou van de afgelopen dagen is toch wel wat anders.

"Als je veel kleding aantrekt is het goed te doen," zo vertelt Jetske Boer via de whatsapp aan de online redactie van Omrop Fryslân. "Het gezicht is het eerste waar je aan kan merken hoe koud het werkelijk is." Op het moment van appen is het in Ontario zo'n 14 graden onder nul, met een gevoelstemperatuur van -24. "Als je bezig bent kun je jezelf goed warm houden, maar als je stilstaat dan word je heel snel koud. Een muts en handschoenen zijn verplicht."

De kou aan de oostkust van Canada en de VS duurt nu al een aantal weken, en ook met de jaarwisseling moesten veel mensen hun plannen aanpassen. "Veel vuurwerkshows werden afgelast vanwege het koude weer, maar bij ons thuis konden wij nog net wat vuurwerk afsteken. Niet te lang buiten zijn, dan kan het net."

Henry Boer bij zijn bedrijf in Canada

Nuchtere Canadezen

Het is opvallend hoe goed de Canadezen zich weten aan te passen aan de extreme kou. In Nederland ligt het land al na een paar sneeuwvlokjes stil, maar in Canada lijkt het mantra 'nuchter blijven' bij iedereen bekend. "Afgelopen zaterdagavond hadden wij hier in de buurt een Family Fun Night, met een ijsbaan buiten en vuurwerk, om half negen 's avonds, daar waren ondanks de extreme kou veel mensen bij aanwezig," vertelt Boer. "Wij zijn wel wat gewend: op school duren de pauzes bijvoorbeeld korter of ze worden binnen gehouden." Gelukkig voor de kinderen van de familie Boer is het op dit moment nog kerstvakantie.

Harder werken op de boerderij

Jetske en Henry Boer hebben een melkveehouderij, en met de extreme temperaturen zorgt dat voor veel extra werk en zorgen. "Onze jongveestal is oud en daar loopt niet genoeg vee in rond, om het warm genoeg te houden. Hierdoor bevriezen dan bijvoorbeeld de waterbakken." Ook moeten de trekkers allemaal binnen staan, of ze worden zelfs aan de verwarmer gezet. "Anders zouden ze niet starten."

Ontario heeft de afgelopen weken ook veel sneeuw gehad. Het land ligt begraven onder een dik wit pak. "Het is een uitdaging als je de staldeur open wil doen, en erin wil rijden, want door de kou komt er allemaal mist op waardoor je helemaal niets meer ziet." Maar dan moet de deur natuurlijk wel eerst open gedaan worden: "door het pak sneeuw is dat een hele klus, die moet vaak eerst aan de kant geschoven worden."

"Deze kou graag!"

Toch is Jetske duidelijk als wij haar vragen of ze misschien zou willen ruilen met onze regenachtige donkere dagen. "Deze kou graag! De zon schijnt en wij kunnen naar buiten, ook al is het maar kort!"