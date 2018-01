Spanning neemt toe in Eastermar: "Het is één groot feest"

Inwoners van Eastermar wachten vrijdag in spanning op de bekendmaking van de prijzen van de Postcode Loterij. Op het dorpsplein van Eastermar geeft de organisatie aan het begin van de avond prijs wat de inwoners voor elk lot winnen. Om vier uur begint een feestelijk programma. Artiesten zoals André Hazes jr. en De Coronas verzorgen tot zes uur optredens. Alle inwoners van Eastermar zijn welkom en de toegang tot het muziekterrein is gratis.

Bijna 27 miljoen euro

In totaal wordt er 26,95 miljoen euro verdeeld onder de meespelende inwoners van Eastermar. De bedragen zijn afhankelijk van het aantal verkochte loten in het dorp. Ook wordt gekeken naar het aantal zogenaamde Kanjerpunten die de deelnemers hebben verzameld. Hoe langer een lot dit jaar meespeelde, hoe meer Kanjerpunten en des te groter het aandeel in de prijs.

De andere 26,95 miljoen werd afgelopen maandag al uitgereikt aan twee families die wonen aan de Industrieweg. Tjeerd en Marianne kregen negen miljoen euro; buren Sonja en Romke schreven achttien miljoen euro bij op hun rekening.